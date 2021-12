Mr. Catra faz show no Armazém Villas

O funkeiro carioca Mr. Catra volta a se apresentar no dia 16, no Armazém Vilas, a partir das 22h. No repertório, hits como "Soltinha", "Vem Todo Mundo" e "Adultério". Os ingressos custam R$ 60 (pista), R$ 80 (área VIP) e R$ 100 (camarote).

A noite vai contar ainda com o arrocha universitário do Kart Love, na festa "Sagrado e Profano". A banda promete agitar com as já conhecidas "Por causa Dessa Mulher", "Vai Lembrar" e "Corno Poeta", além da inédita "Sei Que Te Amo". O DJ Naylson Carvalho comanda as pick ups do evento.

