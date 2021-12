Em turnê pelo Nordeste, a banda Móveis Coloniais de Acaju volta a Salvador para um show no Portela Café, na quarta-feira, 17, às 22h. Os ingressos custam R$30.

"De Lá Até Aqui", terceiro disco da banda, será o repertório da noite. No álbum, Móveis passeia pelo rock, soul music e pela disco dos anos 70. Entre as músicas do álbum estão "Um Beijo Seu", "Vejo em Teu Olhar" e "Oi do mal irremediável".

Assista o clipe de "Vejo em Teu Olhar"

Móveis Coloniais de Acaju fará show no Portela Café

