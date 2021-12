Móveis Coloniais de Acaju é uma das atrações do Feira Noise

Móveis Coloniais de Acaju e Canto dos Malditos na Terra do Nunca são algumas das atrações do festival multicultural em Feira de Santana, o Feira Noise, que acontece de quarta-feira, 26, até o domingo, 30, no Centro de Cultura Amélio Amorim. O evento recebe ainda a banda Las Taradas, da Argentina, e as baianas Scambo e Diamba.

Além de apresentações de dança, mesas redondas e feira de produtos culturais. Outros grupos do cenário baiano de cidades como Alagoinhas, Feira de Santana, Irará e Cachoeira também compõem a programação. O destaque desta quinta edição será a Tenda Black, onde a black music será prioridade.

Os ingressos individuais custam R$ 15 e os passaportes para três dias pdem ser adquiridos por R$ 35.

adblock ativo