Mostra SESC de Música abre inscrições para workshops

A 2ª edição da Mostra SESC de Música está com inscrições abertas para workshops que acontecerão durante a programação do evento, entre os dias 17 e 19 de setembro, no Teatro SESC Casa do comércio. Com inscrições gratuitas, cada turma poderá ter até 40 alunos. Os interessados devem enviar email para: mostrademusica@sescbahia.com.br. O candidato deve informar nome, RG, CPF, data de nascimento, contatos telefônicos, e-mail e uma breve descrição de sua profissão/área de atuação.

Os temas são divididos em: Música de Cena - Uma introdução à música como elemento da encenação, com Jarbas Bittencourt; Ritmos de Kora e Artes de um Griô do Senegal, com Maher Cissoko e Distribuição musical em plataformas digitais, com Messias Bandeira.

adblock ativo