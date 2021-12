Morte de Chorão completa 1 ano

A morte de Alexandre Magno Abrão, o Chorão, completa um ano nesta quinta-feira, 6 e fãs e amigos resolveram fazer algumas homenagens.

O cantor Di Ferrero, vocalista da do NX Zero, foi um dos que lamentou a morte do amigo. "1 ano sem o chorones ! saudade desse cara! Só desejo muita paz onde quer que esteja! Se depender de mim sempre será lembrado! #choraoeterno #familiacbjr #familianx", escreveu o cantor, que ainda postou uma foto de momentos com o artista.

No post do cantor, fãs também falaram da perda. "Um ano sofrendo calada", disse uma seguidora.





Chorão foi encontrado morto em seu apartamento na Rua Morás, em Pinheiros, em São Paulo, na madrugada do dia 6 de março do ano passado. Ele foi vítima de uma overdose de cocaína, além do uso de remédios e bebidas.



Redes sociais

O nome de Chorão está no trending topics (assuntos mais comentados) do Twitter nesta quinta. Entre um comentário e outro, os fãs lamentam a morte do cantor e relembram seus momentos em shows da banda.

O perfil de Chorão no Facebook ainda está ativa e é alimentada. Na página a morte de Chorão foi lembrada por um trecho da música Contrastes da Vida, seguida pela mensagem "Desde sempre e para sempre".

Publicação by Alexandre Magno Abrão (CHORÃO) Continuação Quando o cantor morreu, Alexandre Abrão, de 23 anos, o único filho do Chorão, estava trabalhando como fotógrafo oficial da banda. Ele fez parte da equipe por cinco meses e hoje luta para o nome do pai não ser esquecido. Após a morte de Chorão, Alexandre assumiu os projetos do pai e já fez dois deles saírem do papel: a criação de dois clipes e o lançamento do CD La Família 013, que traz músicas inéditas do Charlie Brown Jr. O clipe Um Dia A Gente Se Encontra teve participação de fãs da banda e de músicos remanescentes como Thiago Castanho e Bruno Graveto, além de convidados como Japinha, baterista do CPM 22, e dos cantores Marcelo D2 e Marcelo Nova. O vídeo foi dirigido por Alexandre e lançado em 8 de outubro do ano passado em homenagem ao vocalista e ao baixista Champingon, que se suicidou seis meses após a morte de Chorão, ao atirar com uma pistola 380 contra a própria cabeça. Assista ao making Of e clipe da música Um Dia A Gente Se Encontra, uma homenagem da banda Charlie Brown Jr. para Chorão:

