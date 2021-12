Morre Ray Manzarek, tecladista do The Doors, aos 74 anos

Ray Manzarek, tecladista e membro fundador do The Doors, morreu nesta segunda-feira, 20, aos 74 anos na Alemanha, depois de "uma longa batalha contra um câncer no ducto biliar", segundo um comunicado publicado na página da mítica banda de rock no Facebook.

Manzarek formou o grupo com Jim Morrison em 1965 quando os dois se conheceram por acaso em Venice Beach, Califórnia, e morreu rodeado da esposa, Dorothy, e de seus irmãos, Rick e James, em uma clínica de Rosenheim, Alemanha.

Morrison morreu em 1971, em Paris. Ele tinha 27 anos.

Entre os sucessos da banda, conhecidos internacionalmente, estão, entre outros, "Light My Fire", "L. Woman", "Riders on the Storm", "Break On Through to the Other Side", "The End" e "Hello, I Love You".

"Fiquei profundamente triste em saber do falecimento, hoje, do meu amigo e colega de banda, Ray Manzarek", declarou o guitarrista e antigo colaborador do The Doors, Robby Krieger.

"Só estou feliz por ter conseguido tocar as músicas do The Doors com ele na última década. Ray era uma parte enorme da minha vida e sempre sentirei sua falta", afirmou.

Manzarek foi o responsável pela assinatura sonora do grupo, incluindo o órgão marcante em canções como "Light My Fire".

O The Doors foi um dos maiores grupos musicais dos anos 1960, vendendo mais de 100 milhões de álbuns, e ganhando 19 discos de ouro, 14 de platina e cinco de multi-platina só nos Estados Unidos.

adblock ativo