Morre o guitarrista baiano Álvaro Assmar

Morreu na madrugada desta segunda-feira, 18, o guitarrista baiano Álvaro Assmar, vítima de um infarto.

A informação foi confirmada pela família do artista em sua página no Facebook. "Estamos profundamente abalados nesse momento. Muito obrigado por todas as mensagens de carinho e pelo enorme prestígio à pessoa dele e ao seu legado", diz a nota assinada pelos filhos e esposa de Assmar, Eric, Vitor e Adalgisa.

O sepultamento de Álvaro Assmar será realizado às 17h desta segunda, no cemitério Jardim da Saudade.

Comumente saudado como precursor e mestre do blues na Bahia, Álvaro Assmar era conhecido como um dos mais importantes guitarristas brasileiros. Ele utilizava a técnica de "slide guitar" e possuía sete CDs e dois DVDs lançados oficialmente.

Em 2014, o seu sexto álbum "The Old Road" foi indicado a quatro categorias do Grammy Latino. O músico tinha planos de lançar, no segundo semestre de 2018, um álbum novo. O disco já estava em fase de pré-produção.

