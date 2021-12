Morre o flautista Altamiro Carrilho

Morreu na manhã de hoje (15) o flautista Altamiro Carrilho, um dos mais importantes músicos brasileiros. Ele tinha 87 anos e esteve internado quase um mês no Hospital São Lucas, no Rio, para tratamento de um câncer no pulmão. Teve alta, mas segunda-feira (13) voltou a passar mal e foi levado para a Clínica Enio Serra, onde veio a falecer.

Nascido em 21 de dezembro de 1924 na cidade fluminense de Santo Antonio de Pádua, Altamiro Carrilho foi um dos maiores divulgadores do choro brasileiro, no país e no exterior. Ele fez shows em 48 países. Em seu "Dicionário MPB", o historiador Ricardo Cravo Albin define Carrilho com "uma lenda viva do choro".

Virtuose na flauta transversal, o músico gravou, ao longo da carreira iniciada na década de 40, mais de cem discos e foi autor de cerca de 200 composições do gênero que o consagrou, entre elas "Bem Brasil", "Cheio de Moral", "Flauta Chorona" e "Canarinho Teimoso". O corpo de Altamiro Carrilho será velado na Câmara de Vereadores do Rio.

