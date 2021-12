Morre o compositor e cantor Zeca Bahia, autor de "Porto Solidão"

O corpo do cantor e compositor José Ramos Santos, conhecido no cenário artístico musical brasileiro como Zeca Bahia, será sepultado nesta quarta-feira, 7, às 16h, no cemitério Santa Luzia, em Bom Jesus da Lapa (a 777 km de Salvador).

O velório ocorre na casa da irmã dele, Ozelaide Ramos, que fica na rua Marechal Deodoro, no centro da cidade.

A morte de Zeca Bahia causou grande comoção, não apenas em Bom Jesus da Lapa, mas em toda a região oeste da Bahia, onde tinha amigos e muitos admiradores.

Com 67 anos, ele morreu nesta terça, 6, de falência múltipla dos órgãos no Hospital Professor Magalhães Neto, em Brumado, onde estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia 29 de janeiro.

Entre sua produção musical, destaca-se "Ave Coração", de 1979, feita em parceria com Clodo Ferreira. Esta canção foi interpretada inicialmente por Raimundo Fagner, que gravou também a versão em espanhol da música, cuja letra foi traduzida por Ferreira Gullar.

Outra canção famosa é "Porto Solidão", criada em parceria com Ginko e imortalizada na voz do cantor Jessé. A música ganhou o primeiro lugar no Festival MPB Shell em 1980. Cantores como Daniel e Altemar Dutra também gravaram "Porto Solidão", que foi regravada em mais de 40 países.

