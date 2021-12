Morre o cantor Agnaldo Timóteo, vítima da Covid-19

Internado desde o dia 17 de março no Rio de Janeiro, o cantor Agnaldo Timóteo não resistiu às complicações decorrentes da Covid-19 e veio a óbito neste sábado, 3, aos 84 anos. Ainda não há informações sobre o sepultamento.

"É com imenso pesar que comunicamos o FALECIMENTO do nosso querido e amado Agnaldo Timóteo. Agnaldo Timóteo não resistiu as complicações decorrentes do COVID-19 e faleceu hoje às 10:45 horas. Temos a convicção que Timóteo deu o seu Melhor para vencer essa batalha e a venceu! Agnaldo Timóteo viverá eternamente em nossos corações! A família agradece todo o apoio e profissionalismo da Rede Hospital Casa São Bernardo nessa batalha", afirmou a família em nota ao G1.

Na sexta-feira, 2, um boletim divulgado pelo hospital Casa Bernardo, onde Agnaldo estava se tratando, apontava que ele tinha sofrido uma piora e continuava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave.

Em 2019, o artista chegou a ficar três meses internado no Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, após sofrer um acidente vascular cerebral no município baiano de Santa Rita de Cássia, onde faria um show.

⠀Considerado um dos cantores mais populares do Brasil, Agnaldo Timóteo tinha mais de 50 anos de carreira, marcados pelo carisma, irreverência e sua potente voz. Foram mais de 50 discos gravados, com milhões de cópias vendidas.

adblock ativo