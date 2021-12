Morreu na noite de sexta-feira, dia 22, no Rio de Janeiro, a cantora Lidoka Matuscelli, ex-integrante do grupo feminino Frenéticas, sucesso dos anos 1970 e 1980 com músicas como "Dancin' Days", "Perigosa" e "Feijão Maravilha".

Ela tinha 66 anos e lutava havia dez contra um melanoma, com metástase em outros pontos do corpo. Seu tratamento era paliativo, uma vez que a quimioterapia deixou de ser eficaz. Lidoka tornou-se uma defensora da Fosfoetanolamina sintética, a polêmica "pílula do câncer", ainda em testes.

Nas redes sociais, reivindicava a liberação da substância. O filho de Lidoka, Igor, escreveu no perfil da cantora no Facebook: "Informo a todos que minha mãe, a eterna Frenética, voou há duas horas. Agora irá curtir as energias do céu! Que sorte tive em poder me despedir, aceitar e entender sua ida. Agradeço muito a todos, vocês ajudaram muito a seu espírito subir com paz. Foi super tranquilo, em paz. Como um passarinho, palavras do enfermeiro que estava acompanhando ela." No Instagram, a amiga Leiloca Neves, ex-companheira nas Frenéticas, a homenageou: "Lidoka, taurina, guerreira, divertida, sua luta não foi em vão. Agora acabaram-se as limitações e você pode voar", escreveu.

Roberta Pennafort l Estadão Conteúdo Morre no Rio a cantora Lidoka, das Frenéticas

