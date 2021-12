Morre fundador e último membro da banda Ramones

O baterista Tommy Ramone, um dos fundadores do grupo de punk rock Ramones, morreu aos 65 anos nesta sexta-feira, 11, em Nova York, nos Estados Unidos, de acordo com o perfil oficial da banda no Twitter.

De acordo com o site da revista "Variety", ele estava "sob cuidados paliativos após tratamento de câncer".

O Facebook do grupo informa que sua data de nascimento é 29 de janeiro de 1949. Ele nasceu em Budapeste, na Hungria, e era o último sobrevivente da formação original dos Ramones. Tocou nos três primeiros álbuns do grupo: "Ramones" (1976), "Leave home" (1977) e "Rocket to Russia" (1977). Após sua saída, Mark Ramone o substituiu.

O grupo de punk rock foi formado em Nova York, em 1974, pelo vocalista Joey Ramone, que morreu de um linfoma em 2001, e seus amigos, o guitarrista John Cummings (Johnny Ramone), falecido em 2004 também por decorrência do câncer, o baixista Douglas Colvin (Dee Dee Ramone), morto por uma overdose em 2002, e Tommy.

We are saddened to announce the passing of Ramones founding drummer Tommy (Erdelyi) Ramone. #RIPTommyRamone pic.twitter.com/kDBNMpn4Tp - Ramones (@RamonesOfficial) 12 julho 2014

