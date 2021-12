Morre cantor sertanejo Cristiano Araújo

Morreu na manhã desta quarta-feira, 24, o cantor sertanejo Cristiano Araújo, de 29 anos, que sofreu um acidente de carro nesta madrugada, na BR-153, no km 613, entre Morrinhos e o trevo de Pontalina, no estado de Goiás. A morte foi confirmada às 8h30.

Ele havia se apresentado no São João do Pelourinho, em Salvador, na última segunda-feira, 22, e voltaria, dia 26, para a festa de São Pedro em Eunápolis, no sul da Bahia.

O cantor voltava de um show em Itumbiara (a 200 km de Goiânia) quando o veículo em que ele estava saiu da pista e capotou, de acordo com as informações do Corpo de Bombeiros da cidade. Informações iniciais dão conta que o pneu do carro teria estourado, o que provocou o acidente. A polícia também investiga a hipótese de que o motorista teria cochilado ao volante.

No acidente, a namorada do cantor, Allana Coelho Pinto de Moraes, de 19 anos, que estava com ele no banco de trás, foi arremessada a cerca de 5 metros do veículo e acabou morrendo no local, segundo o comunicado publicado na página do cantor no Instagram.

Cristiano chegou a ser socorrido para um hospital de Morrinhos e depois transferido em uma ambulância para o Hospital de Urgências de Goiânia, mas já chegou ao local sem vida. A morte encefálica foi constatada pelo diretor médico da unidade.

Carro com Cristiano ficou completamente destruído no acidente (Foto: Divulgação | PRF)

Além do casal, estavam no veículo o empresário do cantor, Victor Leonardo, e o segurança Ronaldo Ribeiro, que dirigia o veículo, uma Land Rover, ainda de acordo com o comunicado. Ambos sofreram ferimentos leves e passam bem.

Integrantes da banda, familiares, amigos e fãs estão na porta do hospital. "O Cristiano era um dos maiores artistas sertanejos do Brasil. Estou com ele há quatro anos, e a carreira dele só foi de glórias. Ele simplesmente foi perfeito na carreira. Além de um grande artista, é um grande homem, grande pai, ser humano, amigo e, acima de tudo, um grande patrão", disse um dos profissionais que trabalhavam com ele.

Cristiano deixa dois filhos, de sete e outro de dois anos. Os corpos do casal serão velados no Centro Cultural Oscar Niemeyer, a partir das 19h.

Cristiano Araújo havia publicado uma foto com a namorada no Instagram (Foto: Reprodução)

Na manhã desta quarta, a equipe de Cristiano postou uma mensagem falando sobre o acidente com o cantor. Ainda não há nenhuma outra mensagem sobre a morte do artista na página dele. Confira!

