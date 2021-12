Morre cantor country norte-americano George Jones

George Jones, um cantor country clássico, com uma voz cheia de emoção e uma vida marcada por confusões, morreu nesta sexta-feira, 26, aos 81 anos, disse seu porta-voz. Jones, cuja carreira se estendeu por mais de seis décadas e incluiu sucessos como "He Stopped Loving Her Today" e "Window Up Above", morreu no Vanderbilt University Medical Center.

Ele estava internado desde 18 de abril com febre e problemas de pressão arterial, disse o porta-voz Kirt Webster. Nascido em Saratoga, Texas, em 12 de setembro de 1931, Jones começou a se apresentar ainda menino nas ruas da vizinha Beaumont. Sob a influência de Hank Williams, Ernest Tubb e Lefty Frizzell, gabaritou-se para se apresentar nos bares de estrada do leste do Texas.

Jones passou por um casamento precoce, um divórcio e uma temporada no corpo dos fuzileiros navais antes de seu primeiro hit, "Why Baby Why", em 1955. Sua primeira canção no topo das paradas, "White Lightning", veio em 1959, seguida por "Tender Years", em 1961.

As próximas duas décadas trouxeram uma série de 10 músicas de sucesso -- "If Drinkin' Don't Kill Me (Her Memory Will)," "Window Up Above," "She Thinks I Still Care," "Good Year for the Roses, "The Race Is On" e "He Stopped Loving Her Today", que Jones declarou ser sua favorita. Ele também teve uma temporada de sucesso em dueto com Melba Montgomery.

Jones continuou a emplacar canções de sucesso no início dos anos 1980, mesmo sofrendo problemas com o uso da cocaína. Embora tocado com pouca frequência nas principais rádios dos EUA nos últimos anos de sua carreira, Jones era um solicitado parceiro de duetos e ganhou um Grammy pela canção "Choices", em 1999.

Ele também ganhou um Grammy por melhor apresentação nos EUA em 1980 por "He Stopped Loving Her Today". Jones ainda estava em turnê no ano passado, apesar de uma infecção respiratória e outros problemas de saúde que o obrigarem a adiar shows.

