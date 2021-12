Morre aos 83 anos músico norte-americano Bobby "Blue" Bland

Morreu aos 83 anos o lendário músico norte-americano de blues Bobby Bland, informou nesta segunda-feira, 24, a gravadora Malaco Records em seu site.

Wolf Stephenson, porta-voz da gravadora com sede em Jackson, Mississipi, acrescentou que Bobby "Blue" Bland, que esteve doente por meses, morreu em sua casa em Memphis na tarde de domingo.

Bland havia assinado um contrato de produção com a Malaco Records em 1985 e produziu nove álbuns em conjunto com a empresa. A gravadora informou que Bland tinha deixado de fazer músicas há cerca de três anos.

Em 1997, Bland recebeu o prêmio especial do Grammy "Conquistas de toda uma vida".

Em 1998, a Fundação Blues deu a Bland um prêmio equivalente. Bland era membro do Hall of Fame do Rock'n'Roll, e da Hall of Fame do Blues.

Bobby "Blue" Bland esteve 62 vezes no topo das paradas na categoria de Rhythm & Blues e se destacou desde a década de 1950 com canções como "Turn on Your Love Light", "That's The Way Love Is" e "I Pity The Fool".

