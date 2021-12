Morreu na noite da terça-feira, 20, em Recife, o cantor pernambucano Augusto César. O artista tinha 61 anos de idade e 35 de carreira e estava internado desde segunda, 19, por causa da Covid-19.

O cantor e compositor era conhecido por músicas românticas, tendo assinado ao menos 100 canções. Entre as músicas mais famosas estão "Escalada", "Ela acabou comigo", "Ela vai ter que decidir" e "Como posso te esquecer".

Da Redação Morre aos 61 anos, vítima da Covid-19, o cantor Augusto César

Segundo informações do filho de Augusto, o artista, que era diabético e sofria de insuficiência renal grave, apresentou insuficiência respiratória decorrente do coronavírus. Ele foi intubado na tarde de terça e teve várias paradas cardiorrespiratórias na noite do mesmo dia.

O enterro está previsto para às 17h desta quarta, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, no Grande Recife, segundo informações do G1. O cantor deixou quatro filhos e duas netas.

Pelas redes sociais, o Santa Cruz Futebol Clube, time do coração de Augusto, lamentou o ocorrido e prestou condolências à família. "O Santa Cruz lamenta profundamente o falecimento do cantor Augusto César. Nesse momento de tanta dor e tristeza, nos solidarizamos com sua família e amigos", escreveu a direção.

A prefeitura do município de Paulista decretou luto oficial de três dias pela morte do artista.

adblock ativo