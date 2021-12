Moreno Veloso lança seu primeiro álbum solo, "Coisa Boa"

Moreno Veloso tem feito um caminho muito particular na música brasileira. O gosto pelo trabalho coletivo e, simultaneamente, a construção da própria identidade, é apenas uma das formas com que ele transcende polaridades. E não à toa fala muito "a gente" e não "eu".

O disco "Coisa Boa", primeiro de sua carreira solo - considerando que "Máquina de Fazer Música", de 2000, assinado Moreno +2 é um projeto coletivo - tem a amplidão que ele se permite e sua música é capaz.



Ainda estão com ele Pedro Sá (que coproduz o CD), Domenico Lancellotti e Kassin (os +2), e outros artistas da mesma geração. Com eles, se aventurou em projetos como a Orquestra Imperial, o Parque 72 ou na trilogia que o pai, Caetano Veloso, fez com a Banda Cê.

"A gente trabalha em grupo há muito tempo, gosta disso e tem prazer com o que os nossos outros amigos têm para contribuir", diz o músico.



Foram assim, de acordo com ele, as participações de Rafael Rocha, Alberto Continentino e Davi Moraes, entre outros, que aparecem neste disco, além de Arto Lindasay e Melvin Gibbs. Mas também há momentos em que o arranjo é explicito, como na bela Num Galho de Acácias, feito por Rubinho Jacobina.



Os quase 15 anos que separam as duas produções de Moreno, na verdade, são unidos por experiências musical e existencial intensas. São muitos shows, produção de discos e nova configuração familiar.



Cotidiano

"Coisa Boa" começou a ser gravado em 2011, ainda na temporada de dois anos e meio que Moreno passou em Salvador com os filhos e a mulher, até depois do carnaval de 2012.



Acabou tendo muito da Bahia - como se ouve em "Um Passo à Frente" ou "Não Acorde o Neném" - mas também da experiência da paternidade. Nesta década e meia, ele e os amigos foram pais. Estão lá "Coisa boa", originalmente uma canção de ninar, e as encantatórias "Jacaré Coruja" e "Verso Simples". Algo vibra feliz ao ouvi-las ou cantá-las.

E se a foto da capa do CD explicita um fragmento do cotidiano do Porto da Barra, em Salvador, a dinâmica da cidade em que ele nasceu revela-se delicadamente na sonoridade.



Para ele, o tempo que passou na cidade foi muito bom tanto por poder apresentar o cotidiano da Bahia para os filhos, estar junto da família e de Santo Amaro, e poder experimentar a música local e tocar com amigos,.

"Essa sensação estética de paz e tranquilidade vem um pouco também de uma certa alegria de estar na Bahia, que eu sinto muito, e de uma alegria que sinto que a Bahia tem mesmo, independente da minha alegria de estar na Bahia. Mas é claro que não pode generalizar, porque a Bahia tem muitas coisas, e eu tenho pessoalmente essa tranquilidade, não só por ser baiano e filho de baianos".



Ao mesmo tempo, esse universo sonoro de Moreno se adensa em faixas como "Hoje", "De Tentar Voltar" e "Não Acorde o Neném". A primeira ele compôs só, num quarto de hotel; a segunda fez junto com Domenico durante uma viagem. E em "Não Acorde o Neném" ele criou a melodia e Domenico depois fez a letra. Não ter um padrão faz a múltipla beleza de "Coisa Boa".



O disco foi feito em brechas que ele encontrava entre outros compromissos. Além dos discos com a banda Cê, ele coproduziu com o pai Recanto, da madrinha Gal Costa.



"A gente tem trabalhado muito, e mesmo no meu disco ele me ajudou. No primeiro também. A gente está sempre junto desde sempre. É muito bom trabalhar com meu pai. Todos nós que trabalhamos com ele sabemos que, profissionalmente, é incrível a dedicação, o respeito e o apoio constante durante todo o trabalho".



Sucessão

Moreno também foi parceiro do filho de Gilberto Gil, Bem, na produção de Gilbertos Samba. "Que trabalho feliz, que coisa boa de fazer, ficar no estúdio junto com eles. Trabalhar com Bem foi tão produtivo, tão bom", diz Moreno, que já havia composto com Gil a música Nova, do disco Quanta (1997).



Mas tira dos ombros a responsabilidade de uma declaração de Gil, quando disse que ao convidá-los era para que entrassem na "roda da sucessão", já que eles são filhos de discípulos de João Gilberto.



"Graças a Deus eu não me vejo assim, senão eu ia ficar apavorado. Já pensou me ver na roda de sucessão de Dorival Caymmi, João Gilberto e Gilberto Gil? Onde é que eu vou me colocar aí, meu Deus? Eu não, estava ajudando a produzir o disco, feliz da vida".



Noutra brecha em que pôde se dedicar ao próprio trabalho, gravou com Takako Minekawa, no Japão, a música Onaji Sora (O Mesmo Céu). Tem muito ali do que Coisa Boa é feito: individual/coletivo, oriente/ocidente e cruzamento de gerações.



A propósito, em 2011 saiu apenas no Japão o disco Moreno Veloso Solo in Tokyo. Esse episódio - para ele foi um "acidente de percurso" - se deu porque num dia em que ele iria se apresentar com o projeto +2 no Japão, o atraso nas obras de um museu em que fariam o show de inauguração, a impossibilidade dos parceiros estarem lá na nova data fez com que se apresentasse sozinho.



"De uma certa maneira, tocar de cabeça pra baixo, do lado oposto do planeta tirou um pouco do medo porque é tão diferente", diz Moreno. Na volta, fez o show em Salvador e no Rio. "Apresentei pra mostrar que a gente aprendeu também a fazer alguma coisa". A gente, neste caso, é ele mesmo. E alguma coisa, como o "Coisa Boa", é uma coisa e tanto.

