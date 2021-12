Moraes Moreira faz show gratuito na Feira da Cidade

O cantor e compositor baiano Moraes Moreira realiza neste sábado, 13, o seu ensaio pré-carnaval, com entrada gratuita. O show começa às 17h e faz parte da programação da Feira da Cidade, no Santo Antônio Além do Carmo (Centro Histórico de Salvador),

Além da apresentação do projeto Moraes Carnaval Moreira, o público também pode aproveitar as outras atividades ofereceidas durante a feira, além dos stands de gastronomia disponíveis no local. A parte musical também será animada por DJs, com músicas de antigos carnavais.

O evento, que reúne música, gastronomia, manufatura, vinil e programação infantil, segue até domingo, 14, das 10h às 21h. Neste dia, haverá festa de arrecadação no pátio da Igreja. Ainda no domingo, a programação começa com atividades de bem estar e para as crianças.

