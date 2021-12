Moraes Moreira e Davi Moraes unem sonoridade em álbum

Parcerias musicais entre pai e filho são uma incógnita. Pode dar muito certo, como Tom e Paulo Jobim no maravilhoso LP Passarim (1987). Ou muito errado, como Fábio Júnior e Fiuk estragando 20 e Poucos Anos. Felizmente, Moraes Moreira e Davi Moraes pertencem ao primeiro time.

Em Nossa Parceria, álbum conjunto dos dois recém-lançado pela Deck Disc, Moraes e Davi afinam uma parceria já há muito tempo ensaiada em uma coleção sucinta (dez faixas cravadas), porém exata, de bossas, choros, frevos e sambas inspirados.



"Desde os tempos dos Novos Baianos que eu via nele esse gosto por ouvir música. Aos três anos ele já se revelava pra mim. Eu falava: esse menino vai ser músico, não tem jeito", conta Moraes, em exclusiva por telefone, do Rio.



"Ele começou imitando os músicos e depois foi para o cavaquinho. Logo aprendeu Brasileirinho, que é bem difícil. Quando cresceu, passou para a guitarra e desenvolveu bastante. Hoje em dia é um grande guitarrista", afirma, sem esconder o orgulho do filhão.



No álbum, pai e filho assinam juntos a maioria das faixas, mas também há espaço para releituras e outros parceiros, como Pedro Baby e Carlinhos Brown em Centro da Saudade e Chico Barbosa (ambas com Davi) na instrumental Seu Chico.



"Ficamos muito satisfeitos. Não quisemos fazer doze ou quinze faixas. Concentramos em dez, naquela essência do momento que estava na nossa cabeça", conta Moraes.

"Tem muita Bahia no disco, muito Rio de Janeiro também. Fiquei feliz com essa mistura Rio-Bahia-frevo-música africana. Nosso samba está mais africano, mais bloco afro, essa onda baiana", detalha.



Batatinha é nosso Cartola

Um acerto sem dúvida foi abrir o álbum com Bossa e Capoeira, um belo clássico pinçado a dedo do repertório de Batatinha (1924-1997), que resume bem a proposta do álbum em si.



"Fiquei muito feliz em homenagear o Batata. Pra mim, ele é o Cartola da Bahia. O cara fez música misturando bossa com capoeira e a gente teve a felicidade de pegar essa composição, que é muito especial e apresenta de forma perfeita o disco", afirma.

Ensolarado, leve, de alto astral (mas não alegre a qualquer preço, como infelizmente é o costume na música baiana), Nossa Parceria é possivelmente o melhor trabalho de Moraes em alguns anos, além de marcar um ponto de maturidade para Davi, instrumentista inspirado em faixas como Chorinho Pra Noé (outra instrumental) e Seu Chico.



Já Nossa Parceria, faixa-título que fecha o disco, é um samba rock envenenado com o trombone de Marlon Sette. "Cara, essa foi feita na hora com os músicos no estúdio. Eu ainda tenho que aprender (a letra) pra cantar no show. Os meninos fizeram um suingue, eu disse 'vamos nessa'", diz.



Em junho, pai e filho estreiam o show do álbum no Rio. "A partir daí, vamos embora (pelo Brasil), mas ainda não há data em Salvador. Tem que fazer esse show no TCA, é um sonho meu. Esse show é mais recital, precisa dessa intimidade", conclui.



Moraes na Academia

Além do belo trabalho realizado com o filho, Moraes tem outras razões para ficar feliz. No próximo dia 19, o baiano assumirá uma cadeira na Academia Brasileira de Literatura de Cordel (ABLC), fundada em 1988, com 40 membros e sede no bairro de Santa Teresa.



"Tem toda uma cerimônia, tô bem feliz com isso. Não sou mais só um cantor, sou um cantador", comemora.



Autor de cordéis sobre os Novos Baianos e Jorge Amado, ele também lança este ano novo livro: Poesia no Varal. "Vou lançar com a segunda edição do livro dos Novos Baianos".

adblock ativo