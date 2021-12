Monique Kessous faz show intimista com canções inéditas

Salvador é a terceira capital do pais a receber o show S.Ó.S, da cantora e compositora carioca, Monique Kessous, considerada uma das grandes vozes da nova geração da música brasileira.

A intérprete apresenta espetáculo intimista, com repertório de inéditas e hits, nesta sexta, 10, e sábado, 11, às 20h30, no Café-Teatro Rubi, no hotel Sheraton.

"A turnê começou em setembro, em Recife. Depois me apresentei em Fortaleza e agora em Salvador. Estou muito animada pois o público baiano tem apreciado meu trabalho. No ano passado apresentei o show Dentro de mim Cabe o Mundo no Teatro Rubi e foi muito boa a recepção" afirma.

Voz e violão

"O show tem um formato acústico e intimista. Me apresento com meu violão acompanhada do meu irmão (e parceiro musical) Denny Kessous. Mostraremos inéditas como S. Ó.S , que dá nome ao show, Normal, Aham, Custe o que Custar, Viada além de sucessos como Coração, Frio , Eu Sem Você e Calma Aí" destaca.

A cantora que já emplacou sucessos em novelas globais como Paraíso, Cordel Encantado, Sangue Bom e Haja Coração, explica o título do show quer tem o "ó" de S.Ó.S com acento agudo.

"É tanto o desejo de se comunicar, de falar a "sós" com o público, como um pedido de socorro compartilhado pelas coisas que temos visto no país a exemplo do racismo, a intolerância, a violência contra a mulher, o preconceito, a negligência e a corrupção", explica.

Releitura

A artista preparou uma surpresa para o público baiano. Ela tentou fazer segredo mas acabou revelando. "Vou cantar Beleza Rara (sucesso na voz de Ivete Sangalo) em uma versão mais MPB. Acho que as pessoas vão gostar", conta.

Monique Kessous, que já tem três álbuns autorais lançados, conquistou alguns prêmios como o Multishow de Artista Revelação(2011). Ela conta que tem projeto de gravar um DVD. "É quase uma necessidade", diz.

Em bom momento da carreira, a cantora que na adolescência estudou canto lírico e popular, piano, e aprendeu a tocar violão com seu irmão, desde 2008 consolidou-se como compositora.

A artista mostrará 18 músicas no show. Uma boa oportunidade para alguns conferirem (os que não conhecem o trabalho da artista) o repertório de Monique, que mescla o folk-pop e um forte trabalho autoral.

| Serviço |

Monique Kessous – S.Ó.S.

Quando: nesta sexta e sábado, às 20h30

Onde: Café-Teatro Rubi – Sheraton da Bahia Hotel, Campo Grande

Entrada: Couvert artístico – R$ 70

