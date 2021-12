Mônica San Galo se apresenta no Rubi

Mônica San Galo apresenta o show Madame de Madrugada, nesta sexta e sábado, às 20h30, no Café-Teatro Rubi (Sheraton da Bahia Hotel). No palco, ela canta canções que costuma ouvir nas madrugadas enquanto pinta telas na solidão do seu ateliê.

São canções de Chico Buarque, Sullivan e Massadas, Emílio Santiago, Caetano, Gilberto Gil e Fagner. Também estão no repertório algumas músicas autorais, como Súplica, Beijo e Samba da Vizinha. Couvert artístico: R$ 50.

