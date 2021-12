Mônica Salmaso grava composições de Guinga em Corpo de Baile

Corpo de Baile, o 11º disco da carreira de Mônica Salmaso, é um sonho antigo. A semente foi plantada há 10 anos, quando a cantora paulistana soube da existência de quase cem canções compostas por Guinga e Paulo César Pinheiro nos anos 1970 e 1980.



"Soube por eles mesmos que essas músicas estavam guardadas em fitas K7. Pedi que me mostrassem, porque eu sou realmente muito encantada por essa parceria", explica a intérprete, que já havia gravado outras duas composições de Guinga e Pinheiro. Saci ela cantou no segundo álbum, Trampolim (1998), e Senhorinha, no terceiro, Voadeira (1999).



Mas, além da vontade, faltava a maturação necessária para investir em um projeto inteiramente dedicado à obra da dupla de compositores cariocas, que estão com relações rompidas há mais de 20 anos. "Eu tenho uma ótima relação com eles dois, inclusive com as outras produções que cada um tem em separado".

Guinga possui composições em parceria com Aldir Blanc e Chico Buarque. Já Paulo César Pinheiro coleciona canções feitas com 120 parceiros, entre eles João Nogueira, Francis Hime, Dori Caymmi, Tom Jobim, Ivan Lins, Edu Lobo, Toquinho e Maria Bethânia.



Xeretando, como ela mesma diz, a cantora paulistana escutou as composições da dupla e se encantou com o que descobriu. Entre as várias inéditas em disco e muitas guardadas há 40 anos, ela escolheu 14 para o álbum que também é uma reverência aos compositores cariocas.

O movimento não é inédito no percurso de Mônica Salmaso, que já dedicou discos às obras de Chico Buarque (Noites de Gala, 2008) e Baden Powell e Vinicius de Moraes (Afro Sambas, 1995).



"Este projeto tem uma história. Eu poderia ter gravado essas músicas em separado, diluídas nos meus próximos discos. Mas era importante jogar luz sobre a parceria".



Arranjos e gravação



Para diferenciar as canções e explorar a riqueza musical que as permeia, Mônica Salmaso reuniu uma gama variada de músicos e arranjadores no projeto. Então, se viu cercada de grandes nomes da MPB, como Dori Caymmi, Tiago Costa, Nailor Azevedo Proveta, Luca Raele e Nelson Ayres, Paulo Aragão e Teco Cardoso, que assina a produção do CD.



"A dupla de compositores é a mesma no disco inteiro, a cantora também, então a gente pensou que era importante que essas músicas fossem vestidas por alguns arranjadores diferentes, que isso daria um colorido. Mesmo quando os músicos fazem mais de uma arranjo, eles vêm separadas no disco", diz ela.



Para a artista, este é o álbum mais recheado no quesito formação e foi todo gravado à moda antiga.



"Escolhemos um estúdio com espaço físico grande, para que a gente pudesse dispor todos os instrumentos e músicos e conseguisse gravar todo mundo junto", explica assim o processo em que estiveram envolvidos por cinco dias, em abril.



"A gente precisa trabalhar dobrado na pré-produção, para que cada um chegue no estúdio sabendo o que vai fazer. Isso faz a diferença. Quando se grava cada um separado, fica mais frio, não tem o mesmo jeito".



Temáticas



O resultado, para a cantora, é um disco denso, que ouvidos mais desavisados podem confundir com uma sonoridade triste. "É de várias escutas. Não é um disco de uma vez só, até porque tem uma densidade na música, na poesia, nos arranjos, na forma de realizar, que vale várias escutas".



Seguindo na conversa, Mônica compara seu novo álbum a um livro. "É um disco para ficar como se fosse um livro que você tem que ler com atenção e aproveitar como se fossem palavras", diz.



Na leitura, ela enxerga temáticas que têm como base a cultura brasileira e o olhar para o que está por vir.



"De um lado estão lendas e personagens brasileiros, como por exemplo em Curimã. Outra veia dessas composições funciona como se fossem crônicas que falam de tempos passados apontando para o futuro", identifica desta maneira as marcas das composições de Guinga e Paulo César Pinheiro que as tornam mais atuais do que nunca.



"É um moderno a partir de uma raiz. É a coisa mais importante desses dois, que têm um profundo conhecimento da música e da cultura brasileira em todos os sentidos. Eles se encontraram nessa parceria para falar de um Brasil moderno. Não é uma música que tem tempo, fala da cultura de um País".



Repertório



Em meio a tantas canções inéditas (Navegante, Sedutora, Curimã e a música-título, Corpo de Baile) e outras registradas em discos de pequenas tiragens, vinis ou edições especiais, Mônica Salmaso oferece um norte em Bolero de Satã.



A música foi apresentada por Elis Regina em dueto com Cauby Peixoto no disco Essa Mulher (1979). "Achei que era importante gravar essa música no disco para localizar. É uma canção que chama muita atenção. Quem ouvia o disco da Elis com Bolero de Satã e prestou atenção no meu, tem uma referência".



Apesar de ter consciência da responsabilidade que é regravar uma música conhecida na voz de Elis Regina, Mônica Salmaso não se sente intimidade. "Não acho que a gente esteja competindo. Adoro essa gravação, mas isso não impede que a música seja lida de outra forma".

adblock ativo