Mombojó retoma espírito criativo do início da carreira

A banda recifense Mombojó, cria do cenário alternativo brasileiro, lança pelo selo Slap seu novo CD, Alexandre. São 11 faixas que atestam a atual fase criativa do grupo, marcada pela ousadia e o amadurecimento.



A produção é assinada pelos próprios membros do Mombojó: Felipe S (voz e guitarra), Chiquinho (teclado e sampler), Marcelo Machado (guitarra) e Vicente Machado (bateria e sampler).



O nome Alexandre vem de uma brincadeira que acompanha o grupo desde o início da carreira e que seria o nome de seu primeiro álbum (Nadadenovo, 2004). Agora, por conta do retorno ao espírito criativo e inovador daquela época, escolheram Alexandre para nomear disco. "Alexandre, na época do início da banda, era uma piada interna e, agora, tem um sentido de ser um novo capítulo da nossa carreira", explica Felipe S.

Ousadia e experimentação



E foi nessa atmosfera criativa que o grupo produziu músicas com uma experimentação maior, com improvisos, trilhas sonoras e vinhetas.

Para Felipe S., a ideia de fazer algo como Alexandre já acontecia há um tempo, como conta: "A gente começou a pensar em criar um álbum diferente do que já tínhamos feito até então, com músicas instrumentais, vinhetas mas não era nada concreto ainda".

O Mombojó apresenta uma nova fase musical em Alexandre, como afirma Felipe, mas sem abandonar influências tradicionais. "Eu vejo nesse disco que a gente não abandonou as influências clássicas, como é no caso da música Hortelã, uma música sem bateria, mais simples", diz.

Outro fator importante na produção do novo disco de Alexandre foi o Proteus, software que permite criar sons em computador. "Estava crescendo o nosso uso do Proteus e queríamos explorar mais esse modo de gravar músicas", conta Felipe.



E assim aconteceu o processo de Alexandre, unindo as influências ao amadurecimento musical da banda e cada um colaborando na criação e gravando de seu computador.

Músicas e participações



No disco, as músicas apresentam características diversas, sobretudo as que contam com participações. Já na abertura do disco, em Rebuliço, Felipe assume a influência nítida da música Pulk, da banda Radiohead, com uso da distorção de voz, unindo o tradicional carnavalesco à moderna música eletrônica.

Uma importante participação, para o grupo, foi a da cantora da banda franco-britânico Stereolab, uma das maiores influências da Mombojó.

"A gente sempre foi muito fã da Laetitia e no ano passado ela nos mandou um e-mail dizendo que nos ouviu e que se a gente quisesse gravar algo com ela, avisou que o microfone estava aberto. Daí foi só gravar e mandar para ela, que ainda criou a música junto com a gente", revela Felipe. Laetitia Sadier não só gravou a voz em Summer Long, como também compôs parte da música.

Sobre a canção Diz o Leão, com a cantora Céu, Pupilo (drum synth) e Yuri Queiroga (guitarra), Felipe conta sobre o processo, "Quando foi gravar ela comprou a ideia de que nem sempre o convidado tem que ser o destaque na música". Outros nomes que participam são China, que assina produção; Dengue, baixista da Nação Zumbi; o violinista Pedro Mibieli e o pianista Vitor Araújo.

História e influências



O fato é que Alexandre mostra que aqueles garotos do estúdio de Seu Damião, lá em Recife, cresceram e amadureceram bastante de 2004 até 2014.



Atualmente a banda está em processo de viabilização de shows através da plataforma Queremos!. E o vocalista Felip S. garante que Salvador estará entre as cidades mais votadas e que deverá ser visitada pela banda muito em breve.

