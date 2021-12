Misturas de ritmos do Villa mix agita público no feriado

Uma multidão agitou o Parque de Exposições, na avenida Paralela, motivo? A 6ª edição do Festival Villa Mix Salvador, que reuniu milhares de pessoas, nesta sexta-feira, 12, com muito sertanejo, axé, funk, eletrônico e forró.

Jefferson Moraes, em sua terceira vez como abertura, declarou estar feliz com o público. ''Aqui é diferente, a galera vem pra festar mesmo. Às vezes, nos outros festivais, vão mais pra olhar o artista. Então, como diz o baiano, aqui a galera come água desde cedo. Então, a energia é totalmente diferente de outros lugares.'' Um dos ápices do show foi a faixa ''Beber com Emergência'' e ''Its my Life'' de Bon Jovi, sobre música internacional, declarou que canta mais voltado para o público, não tem planos para lançar nada para fora do país.

Em seguida foi a vez da dupla sertaneja Cleber e Cauan pela primeira vez se apresentando em Salvador, que animou o público com o mais recente lançamento ''TBT''. Após os sertanejos, a festa seguiu para um repertório eletrônico com os Djs Pelu e Brian Cohen, que juntos formam a Selva. A dupla animou o Villa Mix, antes de uma das atrações mais esperadas, Matheus e Kauan que contou com uma grande estrutura, efeitos pirotécnicos e contagem regressiva. Ainda se apresentaram no festival, Luan Santana, Xand Avião, Jonas Esticado, Jorge e Mateus, Kevinho, e pela primeira vez no festival, Ivete Sangalo. Jefferson Costa, 24, e Vítor Gabriel, 18, estavam ansiosos pela apresentação da cantora. “É o meu primeiro Villa Mix em Salvador e Ivete Sangalo pra mim é a mais aguardada da noite”, revelou Jefferson. “Gostei das atrações mais ainda espero por Ivete! Porque Ivete é Diva!”, concordou Vítor.

Vítor Gabriel

Jefferson Costa

Quem também veio de longe para assistir Ivete Sangalo foi a contadora Diana Hesselbach. “Sou de São Paulo, estou pela primeira vez no Villa Mix e em Salvador também, vim pra ver Veveta! Vou casar com o meu negão Tiago Augusto e ele está em Jurerê, também curtindo sua despedida de solteiro”, conclui.

Diana Hesselbach.

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

adblock ativo