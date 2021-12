Mistura de ritmos ocorre neste sábado na Arena Fonte Nova

A primeira edição do "MEDFantasy" acontece sábado, 2, na Itaipava Arena Fonte Nova, em Salvador. O cantor Alexandre Peixe é a principal atração do evento, que conta ainda com as bandas Forrozão e Trio da Huanna e o sertanejo de Danniel Vieira.

O evento será realizado no Lounge Premium da Itaipava Arena Fonte Nova, área climatizada. Os portões serão abertos às 21 horas. Os ingressos estão no terceiro lote e custam R$ 150 (masculino) e R$ 120 (feminino), com open bar de água, refrigerante, cerveja e tequila.

