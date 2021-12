Mistura de ritmos marca último dia de Festival de Verão

A 19º edição do Festival de Verão, mesmo com uma grade de atrações de renome, teve o público como protagonista da festa. Gente de todas as idades se reuniu neste domingo, 18, no encerramento do evento, em um coro afiado durante todas as apresentações musicais.

A banda baiana Harmonia do Samba, que iniciou o último dia do evento, comemorou neste domingo, os 24 anos de carreira do grupo e presenteou os fãs com um repertório de grandes sucessos.

Para completar, a cantora Anitta, última artista se apresentar, manteve-se no palco durante toda a apresentação e fez participação em diversas partes do show, dançando e improvisando na percussão.

Vitrine para a programação de verão, os artistas não deixaram de contar as novidades para o próximo ano. Xanddy, vocalista do Harmonia, anunciou ao público os convidados da Melhor Segunda-Feira do Mundo, ensaios de verão do grupo, que terão início no dia 8 de janeiro.

O primeiro convidado da temporada será o cantor Wesley Safadão. Os seguintes serão Aviões, Matheus e Kauan, Thiaguinho e Luan Santana. "Essa temporada vem para decretarmos feriado toda segunda-feira", prometeu Xanddy.

Em seguida, a "quebrança" deu vez à "sofrência" com a apresentação da cantora goiana Marília Mendonça. A musa subiu ao palco e fez o público cantar e dançar. Com um discurso de empoderamento feminino, que já é uma marca dos shows da cantora, ela afirmou ter responsabilidade de representar as mulheres no meio musical.

Segundo Marília, sua visibilidade como artista tem que ir além da música: "Não posso deixar de utilizar a minha visibilidade para questões importantes. Tenho sempre que fazer muito mais. Não me calarei".

A cantora atraiu para a festa uma legião de fãs de todas as idades, como é o caso da estudante Cecília Gouveia, de 11 anos, que foi ao Festival de Verão acompanhada de mãe e sua prima e não escondia a felicidade de ver a ídola.

"O show está maravilhoso, vim para ver Marília e Anitta", contou a garota, enquanto dançava e cantava todas as músicas da sertaneja.

Mistura

Depois da sertanejo, foi a vez de o público curtir o som de Wesley Safadão, que levou os fãs ao delírio com um repertório repleto dos sucessos da carreira.

Em entrevista, ele contou que voltará a Salvador em fevereiro, durante o Carnaval. Desta vez, no entanto, o cantor não deve se apresentar puxando trios elétricos, como em anos anteriores. "Já tenho confirmados shows em três camarotes", contou.

A mistura de ritmos, que é marca da festa, ganhou proporção com a apresentação do DJ Alok. Herdeiro dos percursores do psy trance, o jovem, que é reconhecido nas pistas internacionais, colocou o público para dançar ao som do house music.

A apresentação do DJ se transformou em um verdadeiro show de luzes quando ele convocou o público a acender os celulares e sacodir os aparelhos ao ritmo da música.

O encerramento da última noite ficou a cargo da banda de forró Aviões e da cantora carioca Anitta.

