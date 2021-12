Mistura de ritmos marca segunda noite do Arraiá do Galinho

Arrasta pé, milho cozido e muito quadriculado não faltaram na segunda noite do Arraiá do Galinho. A festa, que aconteceu neste sábado, 4, no Parque de Exposições, celebrou a 27ª edição em uma noite imersa na cultura junina, com comida típica, muita paquera e shows de Ivete Sangalo, Mastruz com Leite, Pablo e Calcinha Preta.

Na pista ou nos camarotes, o clima era de romance, com casais abraçados e dançando juntos. Nem todo mundo, no entanto, estava com sorte para arrumar companhia para o Dia dos Namorados. "Falta mais 'boy magia'", brincou Neide Emília, 20, sobre a suposta falta de homens bonitos no evento.

No palco principal, atrações como as bandas Calcinha Preta e Mastruz com Leite garantiram a empolgação do público com o forró tradicional do São João. Ladeado por dois grandes telões de LED, o palco recebeu também a participação das cantoras Jeanne Lima e Amanda Santiago.

Ao som dos artistas, o público curtiu um misto de músicas românticas, hinos dos corações partidos, forró elétrico e uma pitada de axé. "É um sucesso. O Arraiá do Galinho, com certeza, ano que vem será ainda maior", disse a ex-timbaleira Amanda Santiago. "É uma emoção estar ali", afirmou.

A expectativa maior ficou por conta da sofrência de Pablo e da agitação de Ivete Sangalo. Ela levou para o Parque de Exposições fãs de todas as idades e entregou um repertório bastante agitado, marcado por sucessos da carreira e homenagem ao forró, gênero do qual é fã desde criança, com a participação do sanfoneiro Maestrinho.

"Essa festa, na verdade, seria o SanGalinho", brincou a cantora, que subiu ao palco do evento na primeira hora da manhã, ovacionada pelos fãs. Com figurino que destacou a imagem de Maria Bonita, Ivete Sangalo falou sobre sua proximidade com os festejos juninos. "As pessoas acham que o Carnaval é a minha primeira festa", disse. "De todas as minhas memórias de vida, o São João está presente", contou.

"Ela quer esperar Ivete para tirar foto", comentou o empresário João Claudio Correia, 44, que levou a filha de 6 anos para a festa, junto com uma amiga de 8. Enquanto a cantora não subia no palco, eles aproveitaram as outras opções de entretenimento do Arraiá, como quadrilhas, barraquinhas de comida e parque de diversão.

"A gente procura seguir a linha do arrocha, independente da época", afirmou Pablo. Durante seu show, o "rei da sofrência" fez uma viagem pela carreira, relembrando antigos sucessos, mas sem deixar de lado canções atuais, como "Homem Não Chora". "Não pode faltar no repertório", pontuou.

Durante a festa, a apresentadora Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, aproveitou a presença de Pablo e Ivete para gravar um quadro para o programa "Máquina da Fama", em que os artistas interagiram com perucas de Amy Winehouse e a rainha Elsa, da animação Frozen.

Tradições

Com cheiro de pipoca no ar, muitas pessoas também circulavam com adesivos em formato de beijo nas bochechas e pescoços. A ação, promovida pelo evento, era uma homenagem à tradicional barraca do beijo. Assim, homens fantasiados de galos circulavam pela festa, distribuindo os adesivos e promovendo a integração entre os festeiros. "As pessoas chegam para tirar foto com o Galinho e recebem o adesivo do beijo", explica Joel Xavier, um dos membros da organização do Arraiá.

Elementos da cultura junina se espalharam por toda a extensão do Parque de Exposições. Além da música, a gastronomia típica marcou presença, com opções como sarapatel, feijoada, milho e maniçoba. Para os paladares mais modernos, cachorro-quente em tamanho família, yakisoba e bolo de pote.

"Chega junho e a gente já fica na perspectiva do São João", conta a estudante Manuele Miranda, 19. "É a data em que a gente pode fazer tudo", acrescentou.

Ainda dá tempo para quem quiser curtir a festa - neste domingo, 5, é o último dia do Arraiá do Galinho, e o evento terá, a partir das 15 horas, shows de nomes como Joelma, Amado Batista e Estakazero.

