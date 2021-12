Mistura de ritmos marca Festival Som na Fonte

A mistura de ritmos será um dos destaques do festival de música Som na Fonte, que acontece a partir de maio em Salvador, em edição inédita. A programação, lançada em coletiva à imprensa na tarde desta sexta-feira, na Arena Fonte Nova, irá reunir artistas nacionais em diferentes datas.

O pop rock da banda mineira Skank será a atração de abertura do evento, marcada para o dia 16. A noite ainda terá a originalidade da banda Sinara, formada por José Gil, João Gil e Francisco Gil, filho e netos de Gilberto Gil, além de Luthuli Ayodele e Magno Brito.

Maria Rita e Marcelo Jeneci são as atrações do dia 3 de julho. Logo depois, é a vez de Ana Carolina trazer sua musicalidade para a capital baiana. Ela faz show no dia 18 do mesmo mês.

Em agosto, o festival será animado pelo pop rock do Paralamas do Sucesso e reggae da Cidade Negra. Eles se apresentam no dia 1º.

O samba rock do cantor Seu Jorge irá encerrar a programação, no dia 5 de outubro.



O evento, que será realizado na Praça Sul da Arena, sempre às 20h, espera receber um público entre 5 a 6 mil pessoas (por cada data). E tem como conceito prezar pelo conforto dos espectadores. O ingresso será vendido em primeiro lote a R$ 80 (meia) e R$ 160 (inteira), nos balcões da Ticketmix e bilheteria da Arena Fonte Nova.

O festival é uma realização conjunta entre a Arena Fonte Nova e a Palco Produções.

adblock ativo