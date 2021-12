Mirante do Rio Vermelho terá show gratuito neste domingo

A banda Djalma irá realizar um show gratuito no mirante da Praia da Paciência, no Rio Vermelho, neste domingo, 22, a partir das 16h. A programação faz parte do Circuito Skol, que tem início nesta sexta-feira, 20.

Além da apresentação gratuita, o projeto também oferece festas privadas. Ainda no domingo, o Portela Café receberá as bandas Canto dos Malditos na Terra do Nunca e Dona Iracema, a partir das 18h. A Casa Almendra terá, às 16h30, o show da banda “Só na Paquera”, que contará com participação da cantora Ju Moraes e do DJ Rafa Gouveia.

Nesta sexta-feira, o evento promoverá a Festa de Branco, também na Casa Almendra, a partir das 20h.

Programação

Sexta-feira

* Festa de Branco - Alvinho e convidados

Local: Casa Almendra

Horário: 20 horas

Ingressos: R$ 40 (feminino) e R$ 50 (masculino). Vendas na portaria do evento.

Domingo

* Banda Djalma

Local: Mirante do Rio Vermelho - Praia da Paciência

Horário: a partir das 16 horas

Entrada franca

* Banda “Só na Paquera” com participação de Ju Moraes e DJ Rafa Gouveia

Local: Casa Almendra

Horário: 16h30

Ingressos: R$ 30,00 (vendas através do site Sympla)

* Cantos dos Malditos na Terra do Nunca e Dona Iracema

Local: Portela Café

Horário: 18 horas

Ingressos: R$ 20,00 (vendas através do site Sympla)

