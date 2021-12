MinC aprova R$ 4,1 milhões para turnê de Luan Santana

O Ministério da Cultura (MinC) aprovou um projeto de R$ 4,1 milhões para 15 shows de Luan Santana, para captar recursos pela Lei Rouanet, de incentivo à cultura. Na quarta-feira, 6, a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC) deu o aval para o projeto e divulgou no site do ministério.

O cantor fará shows da turnê "Nosso tempo é hoje", do álbum homônimo lançado no final de 2013. O projeto proposto ao MinC pela empresa do artista (LS Music Produções) visa "difundir as raízes sertanejas enquanto manifestação cultural e artística a partir da música romântica, além de sua história e influência na formação da sociedade contemporânea", e "promover acesso a entretenimento musical de qualidade".

A aprovação do projeto não garante que o mesmo seja patrocinado. É apenas o aval para que o cantor busque o valor junto a empresas, que têm, em troca, abatimento de imposto proporcional ao valor investido. A comissão de avaliação agrega representantes de artistas, empresários e sociedade civil.

A Lei Rouanet incentiva projetos culturais diversos, contemplando artistas independentes e famosos, como já fez com Milton Nascimento (R$ 957 mil), Jeito Moleque (R$ 2,4 milhões), Parangolé (R$ 300 mil), Claudia Leitte (R$ 5,8 milhões) Rita Lee (R$ 1,8 milhão) e Detonautas (R$ 1 milhão).

Os shows de Luan Santana estão planejados para Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Campo Grande, Cuiabá, Recife, Rio Branco, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Uberlândia (MG), Macaé (RJ), Londrina (PR) e Ribeirão Preto (SP).

O valor aprovado pelo MinC não foi o proposto pela LS Music, de R$ 4,6 milhões. Mesmo que ingressos sejam vendidos, a lei exige que parte deles seja distribuida gratuitamente a associações assistenciais, como forma de democratizar o projeto. A produtora pediu R$ 21,6 mil para a confecção das entradas.

