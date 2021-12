Minas com Bahia: fãs lotam Concha Acústica em despedida da banda Skank

Com 40 anos de casados, 30 deles embalados pelos clássicos do grupo Skank, o casal Clóvis Barros e Ednice Barros chegou cedo à Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, neste sábado, 7, somado aos milhares de fãs de um dos grupos mineiros mais queridos dos baianos. Um amor celebrado em meio à despedida. Samuel Rosa, Henrique Portugal, Haroldo Ferretti e Lelo Zaneti iniciavam, na Bahia, sua última apresentação como um conjunto musical, após anúncio de uma pausa na carreira. Antes mesmo dos primeiros acordes, o clima de emoção já tomava conta do lugar.

“Compramos ingressos há três meses, logo quando a venda foi anunciada, por isso a expectativa é grande. São tantas as músicas preferidas, todas! Sempre que eles vinham à Bahia, a gente acompanhava. Nós prestigiamos e fazemos questão de estar presente”, explicou, feliz, Ednice.

O casal Clóvis e Ednice acompanha a banda desde os primeiros anos | Foto: Shagaly Ferreira | Ag. A TARDE

Em meio à comoção dos fãs, poucos minutos antes do show, chegava, apressada, Jéssica Silva, que tentou unir duas metas: assistir ao jogo do Bahia, na Arena Fonte Nova, e, logo depois, correr para estar no início da apresentação do Skank. Com a camisa do clube tricolor, a jovem pontuou que a banda também faz parte do seu amor pelo futebol.

“Hoje eu fui direto pra Fonte e, de lá, vim correndo para não perder esse show, que é histórico! É o final da minha banda querida. Acompanho o Skank desde pequena, por causa dos meus pais, e hoje estou aqui. Quero ouvir minha música preferida ´É uma partida de futebol´. O meu amor pela banda é tão grande quanto pelo meu time”, comentou.

Torcedora tricolor, Jéssica Silva foi ao show após jogo do Bahia | Foto: Shagaly Ferreira | Ag. A TARDE

E, como que atendendo ao pedido da fã, Samuel Rosa e seus companheiros subiram ao palco, às 19h20, com hits eletrizantes do repertório da banda, dentre eles a música preferida da torcedora tricolor, além de ´Pacato Cidadão´, ´Mil Acasos´ e ´Saideira´. Emocionado, o cantor interagiu com o público, que respondia: “nós amamos vocês!”.

“Muito emocionante para essa humilde banda, que completa 30 anos de serviços prestados, saber que vocês esgotaram os ingressos com vários dias de antecedência. A gente fica imaginando porque isso aconteceu conosco, porque essas músicas transpassaram gerações. É emocionante isso tudo. Tenho certeza que a gente vai se divertir muito esse ano, durante a turnê”, comemorou o vocalista.

Cinco mil vozes

Passeando por sucessos de uma carreira consolidada, desde ´Te Ver´, de 1994, considerado um dos primeiros sucessos nacionais da banda, até `Ela me deixou´, de 2014, o grupo fez a plateia se aglomerar em frente ao palco, acompanhando todas as letras. Em um momento o qual Samuel classificou como um dos mais baianos do show, a banda trouxe ao público as músicas que flertavam com o reggae, como ´Jackie Tequila´, que foi entoada por mais de cinco mil vozes.

Dentre as mais animadas, estava a da fã Lívia Leal. Amante do Skank desde criança, ela foi à Concha Acústica com a mãe e com um grupo de amigas, levando um grande cartaz para a frente do palco, na tentativa de conseguir uma foto com a banda. A cada música, o grupo cantava com mais entusiasmo.

“Trouxe minha mãe, de 71 anos, que ficou sentada na plateia, enquanto eu vim para a frente. Foi minha mãe quem me apresentou ao grupo e desde a barriga dela eu tento uma foto com a banda”, brincou a jovem. “Amo o Skank, choro quando o vejo e canto todas as músicas. Sou fã de verdade”, acrescentou.

A fã Lívia Leal levou um cartaz para a frente do palco | Foto: Shagaly Ferreira | Ag. A TARDE

Até breve

Na tentativa de oferecer sempre um repertório diferente a cada show da turnê, que começou em Feira de Santana, na sexta-feira, 6, e só deve terminar na capital paulista, em julho, a banda finalizou a apresentação de duas horas deixando um gostinho de quero mais, com as ausências sentidas pelos fãs de sucessos como ´Sutilmente´ e ´In(dig)nação´. Porém, as evidências parecem demonstrar que o ´adeus´ da banda deve ser apenas um ´até breve´, para o alívio da massa de fãs.

“A gente está estudando ainda, mas tenho certeza de que ainda vamos vai fazer um outro grande show aqui em Salvador. O Skank vai encerrar um primeiro ciclo. Não é um final, vamos retomar mais pra frente”, prometeu o incansável Samuel Rosa.

*Sob a supervisão da editora Thaís Seixas

