Milton Nascimento terá participação na animação 'Mundo Bita'

O cantor e compositor Milton Nascimento vai participar de "Mundo Bita", animação brasileira criada em Pernambuco. O cantor mineiro viverá sua versão animada no clipe "Trem das Estações", que será lançado em setembro e integra a série "Bita e a Natureza". Na animação, o cantor será retratado como Bituca - seu apelido para os amigos mais íntimos - e comanda, ao lado de Bita, uma locomotiva que faz uma viagem pelas quatro estações do ano.

"Eu sempre gostei de fazer parte em projetos que envolvem o universo infantil, mas já fazia um tempo que eu não gravava coisas pra criançada, até que veio esse convite do Mundo Bita. Gravamos uma música aqui em Juiz de Fora (MG), e foi um lance que me deixou muito feliz! Eles também me mostraram uma prévia do clipe que será lançado em setembro, aí eu fiquei ainda mais fã deles! Foi muito bom ter feito parte disso! E espero que ainda tenhamos muitas coisas a fazer pela frente!", disse Milton Nascimento por meio de nota.

A animação vai ao ar no YouTube no dia 1º de setembro e fará parte do DVD "Bita e a Natureza", previsto para chegar às lojas de todo o Brasil no mesmo mês.

adblock ativo