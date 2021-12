Milton Nascimento se apresenta no TCA em abril

Em pouco tempo, Salvador recebe novamente o cantor Milton Nascimento. Trazido pela dupla Yeda e Adailton Almeida, da Palco Produções Artísticas, o cantor mineiro apresenta-se no palco do Teatro Castro Alves em abril.

Com a participação especial do maestro Wagner Tiso e do cantor e compositor Lô Borges, Milton revisita sucessos dos seus 50 anos de carreira, como Travessia, Caçador de mim, Canção da América, Maria Maria, e clássicos do álbum Clube da Esquina, de 1972. Para os fãs, os produtores avisam que é um show novo, diferente do apresentado aqui em setembro de 2012.

