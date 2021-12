Milton Nascimento volta a Salvador com sua turnê Travessia em show de comemoração dos seus 50 anos de carreira. As apresentações acontecerão nos dias 21 e 22 de novembro, às 21 horas no Teatro Castro Alves. Os ingressos já podem ser adquiridos na bilheteria do teatro e nos SACs Barra e Iguatemi e custam R$ 180 (filas A a P), R$ 120 (Q a Z7) e R$ 80 (Z8 a Z11).

No show, Milton interpreta seus grandes sucessos, como Maria Maria, Coração de Estudante, Fé Cega, Faca Amolada, Encontros e Despedidas. O cantor ainda será acompanhado pelo maestro Wagner Tiso e pelo cantor e compositor Lô Borges.

A turnê que pretende percorrer a América do Sul, Europa e Estados Unidos, já contemplou diversas cidades brasileiras. O show tem o mesmo nome da primeira música de grande sucesso de Milton, Travessia, que ganhou o segundo lugar no Festival Internacional da Canção, de 1967.

Clube da Esquina

Nascido no Rio de Janeiro, o cantor começou sua carreira com o grupo W's Boys junto à Wagner Tiso. Mais tarde, quando morava em Belo Horizonte compunha com amigos no chamado Clube da Esquina que deu nome ao seu primeiro LP. Foi nessa época que nasceram as canções Cravo e Canela, Trem Azul e Cais.



Desde então, Milton destaca-se por ser um dos maiores compositores da música popular brasileira, tendo se apresentado em todo o mundo e ganhado 4 Grammys latinos.

Entre os artistas que já gravaram suas músicas e fizeram parceria com o cantor estão Elis Regina, Gal Costa, Jorge Ben Jor, Caetano Veloso, Simone, Chico Buarque, Clementina de Jesus, Gilberto Gil, Beto Guedes, Paul Simon e Peter Gabriel, entre outros.

Confira uma das apresentações de Milton Nascimento cantando Travessia:

Da Redação Milton Nascimento comemora 50 anos de carreira em Salvador

adblock ativo