Milsinho Veloso anima a véspera do feriado

O cantor Milsinho Veloso vai fazer a animação da véspera do feriado, nesta quarta-feira, 3, na casa de shows Opera, na Pituba.

No repertório da festa, que começará a partir das 22h e terá serviço de open bar, o cantor promete um repertório com músicas de outros cantores e canções autorais como "Me Esqueça", "Marca de Batom", "Dia No Cais" e sua nova música de trabalho "Deixa Pra Lá".

A noite ainda conta com o show da Sim Senhora.

adblock ativo