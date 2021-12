Milhares tentam tirar vantagem para ir a show de Ariana Grande

Milhares de pessoas fingiram que estiveram no show da Ariana Grande, onde aconteceu o atentado no último dia 22, na Manchester Arena, para ganhar ingressos gratuitos para o concerto beneficente em prol das vítimas do ataque, que acontecerá neste domingo, 4. As informações são do jornal O Globo.

Cerca de 25 mil pessoas teriam procurado a Ticketmaster, empresa responsável pela comercialização, afirmando que seriam sobreviventes do ataque à bomba. Porém, como são apenas 14.200 entradas disponíveis, mais de 10 mil pessoas estariam tentando tirar vantagem da situação para ir ao espetáculo “One Love Manchester”.

Os ingressos para o show deste domingo, que terá a presença da cantora americana e diversos outros artistas, como Justin Bieber, Miley Cyrus e Coldplay.começaram a ser vendidos na última quinta, mas se esgotaram em minutos.

