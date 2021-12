Miley Cyrus vence prêmio de vídeo do ano do MTV Music Awards

A cantora Miley Cyrus venceu na noite de domingo o prêmio de melhor vídeo do ano por "Wrecking Ball" no MTV Music Awards 2014, celebrado em Los Angeles.

A artista derrotou na categoria Beyoncé e Jay Z, indicados por "Drunk In Love", Iggy Azalea, em colaboração com Charli XCX por "Fancy", Pharrell Williams por "Happy", além de Sia por "Chandelier".

A cantora não repetiu a performance do ano passado, quando provocou polêmica por uma apresentação ao lado do cantor Robin Thincke.

Desta vez, Miley não subiu ao palco nem para receber o prêmio. O agradecimento foi feito por um "sem teto", que pronunciou um discurso emocionado sobre as crianças abandonas, ao mesmo tempo que a cantora chorava na plateia.

Outro momento emocionante da festa aconteceu quando o rapper Common pediu "um minuto de silêncio" em memória de Michael Brown, o jovem negro que foi morto por um policial no início do mês em Ferguson (Missouri.

O rapper Drake venceu na categoria melhor vídeo de Hip-Hop por "Hold On (We're Going Home).

Katy Perry levou o prêmio de vídeo feminino por "Dark Horse", enquanto Ed Sheeran venceu na categoria masculina por "Sing".

O prêmio de melhor vídeo pop foi para as mãos da jovem Ariana Grande, a nova promessa da música americana, por "Problem", que tem participação de Iggy Azalea.

A neozelandesa Lorde faturou a estatueta de melhor vídeo de Rock por "Royals".

A festa teve apresentações, entre outros, de Usher, Maroon 5, Taylor Swift, Nicki Minaj e Ariana Grande.

Beyoncé encerrou o espetáulo, com uma grande performance, recompensada no palco com um beijo da filha e de Jay Z., em uma tentativa de dissipar os insistentes boatos de crise no casal.

