Miley Cyrus lidera parada britânica de singles pela 1ª vez

A cantora norte-americana Miley Cyrus emplacou no domingo, 11, pela primeira vez uma música no topo da parada britânica de singles, a recém-lançada We Can't Stop, informou a Official Charts Company, empresa responsável pela lista.

Miley, que ganhou fama com a personagem infantil Hannah Montana, vendeu 128 mil cópias da canção nos sete dias anteriores. Foi a primeira vez que ela chegou ao "top 10" na parada britânica.

Wake Me Up, do DJ e produtor sueco Avicii, que havia passado três semanas no topo da lista, caiu para segundo lugar.

Na lista de álbuns, os cantores eruditos galeses Richard e Adam Johnson se mantiveram no topo pela segunda semana consecutiva, com seu trabalho de estreia, The Impossible Dream.

