Micro Trio comanda ensaio geral dos Palhaços do Rio Vermelho

Os Palhaços do Rio Vermelho dão início à folia de Momo neste domingo, 27, com o Ensaio Geral do movimento. O evento acontece a partir das 15h, no Parador Z1 (Largo de Dinha), e será animado pelo Micro Trio e o grupo O Povo Pediu. Os ingressos custam R$ 40.

Na ocasião, serão coroados os reis de 2019: o cantor Jau e a gestora do Teatro Sesi Rio Vermelho, Rosa Villas-Boas. os dois recebem as coroas e os cetros das mãos afinadas dos seus antecessores Andrezão Simões e Márcia Short.

Este ano, o artista plástico Guache Marques assina a camisa artística do movimento cultural, que será lançada durante o ensaio geral e pode ser adquirida pelo valor de R$ 40.

adblock ativo