Michel Teló substitui Daniel no The Voice Brasil

Michel Teló estará no time técnico do "The Voice Brasil", da Globo. Depois de estrelar o quadro Bem Sertanejo, no programa "Fantástico", o sertanejo agora ocupará o lugar de Daniel no reality show de musical, que chega à quarta edição.

Teló se juntará a Claudia Leitte, Lulu Santos e Carlinhos Brown, que já foram confirmados pela emissora.

Claudia anunciou sua participação no último dia 19, no programa Encontro com Fátima Bernardes. "Estaremos lá todos juntos. Vai ser o máximo de novo. O nível esse ano tá punk, tá incrível", disse a cantora, na ocasião.

O The Voice Brasil revelou nomes como Ellen Oléria, vencedora da primeira edição, Sam Alves, campeão da segunda, e a dupla Danilo Reis e Rafael, da terceira.

