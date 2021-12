Michel Teló é o vencedor da primeira batalha de técnicos do 'The Voice'

Nesta quinta-feira, 9, a batalha de técnicos do "The Voice" chegou ao fim e Michel Teló saiu como o grande vencedor. A glória do jurado foi ainda maior, pois o cantor venceu oito entre os oito duelos que aconteceram, quatro em cada episódio.

Os vencedores do time de Teló no programa dessa semana foram: Anna Akisue, Amanda Lince, Bruno Gadiol e Brena Gonçalves. Os vencedores foram escolhidos pelo público e o programa agora tem 17 participantes.

Claudia Leitte e Carlinhos Brown empataram no segundo lugar, com três vitórias cada um, e Lulu Santos vem em seguida na colocação, com duas vitórias. Na próxima fase do reality, os candidatos vão lutar por três vagas no time de cada um dos técnicos.

