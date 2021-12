Michael Jackson pode ter novo album póstumo com músicas inéditas lançado pela família

Doze anos após a morte, o cantor Michael Jackson pode ter um novo álbum póstumo, lançado pela família, com músicas inéditas. A informação foi confirmada pelo irmão do rei do pop, Tito Jackson, ao jornal The Sun.

"Há mais música para lançar. Ele tem muitas músicas. Seria tão agradável trabalhar em um álbum com Michael mais uma vez! Qualquer coisa que funcionasse, estaríamos dispostos a tentar e ver o que acontece", disse.

Ele revelou também que a família Jackson planeja gravar um novo álbum em estúdio, o primeiro desde 1989.

"Está além do nosso controle, mas eles sempre tentam obter nossa participação e estamos sempre felizes em oferecer", afirmou.

É definitivamente uma ideia brilhante. Estamos pensando em fazer algo, então, esperançosamente, isso se concretizará", concluiu Tito.

Em dezembro de 2010, um ano após a morte do cantor, foi lançado o álbum Michael, com músicas inéditas, incluindo a "Breaking News", gravada originalmente em 2007. Em maio de 2016 foi lançado o segundo álbum póstumo do artista, o Xscape, que tem oito músicas inéditas.

