Os foliões apaixonados pelo Carnaval de Salvador não precisam esperar até fevereiro para curtir a folia de Momo. De 11 a 14 de outubro, a capital baiana recebe a primeira edição da Micareta Salvador, realizada pelo grupo San Sebastian.

A festa acontece em dois locais da cidade. No Wet’n Wild (av. Paralela), o público vai pular ao som de atrações já carimbadas na folia baiana, como Daniela Mercury, Margareth Menezes, Alinne Rosa, Claudia Leitte e Babado Novo, que comandam o desfile de blocos pelo circuito criado especialmente para a festa.

.

Já a boate San Sebastian, no Rio Vermelho, vai receber DJs locais, nacionais e internacionais, que vão animar os foliões de quinta a sábado, após o desfile dos blocos. Já no domingo, 14, o after acontece no próprio circuito montado no Wet’n Wild, com o Bloco Pipoca Eletrônica, puxado pelos Djs Diego Baez e Giulia Cioti.

As camisas para o evento variam de R$ 40 (para um dia de after na San Sebastian) até R$ 370 (pacote completo dos quatro dias de evento) e estão à venda pela internet.

>> Veja como será o circuito

Da Redação Micareta Salvador reúne desfiles de trios e shows em carnaval indoor

adblock ativo