Micareta de Feira divulga programação completa da festa

A prefeitura de Feira de Santana (a 109 km de Salvador) divulgou nesta sexta-feira, 12, a programação completa da tradicional Micareta da cidade (confira a programação abaixo).

O evento começa no próximo dia 25 (quinta-feira) e vai até o dia 28 (domingo). A festa será realizada no Circuito Maneca Ferreira, localizado na avenida Presidente Dutra, e no palco alternativo Jota Morbeck, na rua Ari Barroso.

Entre as principais atrações, estão grandes nomes do samba e pagode como Xande de Pilares, Léo Santana, Parangolé e É o Tchan. O axé também está garantido com Daniela Mercury, Saulo, Bell Marques e Timbalada.

adblock ativo