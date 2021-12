Metá Metá traz novo álbum à Bahia

O trio paulistano Metá Metá não segue o rigor do gênero. As influências dos ritmos africanos, do jazz e da música de vanguarda em São Paulo se misturam em outras referências suti s que moldam o perfil antropofágico e livre de rótulos da banda.

"A ideia de gênero está associada à lógica mercadológica criada pela indústria fonográfica. Cada vez menos eu vejo a necessidade de encaixar os estilos musicais dessa maneira", explica o saxofonista, Thiago França. Para ele, falar sobre isso pode induzir as pessoas à uma única interpretação. "É óbvio que a gente tem a conexão com o candomblé, por exemplo. Tão óbvio que está nas letras. Mas não queremos que as pessoas prestem atenção só nisso. Tem outras camadas, outras influências que a preferimos deixar para quem quiser ouvir tirar suas próprias impressões", completa o músico.

O grupo apresenta nesta sexta-feira, 26, o seu último álbum, MM3, no Largo Tereza Batista, Pelourinho. O show acontece às 20 horas e acompanha a banda que está no disco, com Marcelo Cabral, no baixo, e Sérgio Machado, na bateria.

Além do MM3, o repertório reúne algumas canções dos outros dois trabalhos - Metá Metá e Metal Metal - e dos dois EPs. Kiko Dinucci, guitarrista, adianta algumas músicas como Obá Iná, Oyá e Atotô . "Vai ser um apanhado de tudo que já fizemos".

Elo com a Bahia

Desde o primeiro show em Cachoeira, durante o Festival de Documentários, em 2014, o trio estabeleceu uma conexão especial com a Bahia. Para os integrantes, a relação se deu de uma forma intensa e natural. "Quando a gente toca na Bahia, de uma maneira geral, as pessoas captam de uma maneira mais direta essa temática ligada aos Orixás. São símbolos familiares. Dá pra sentir que as pessoas entendem e devolvem essa energia de uma forma muito espontânea e rápida", afirma Kiko Dinucci.

Marcado pela experimentação e improviso, o Metá Metá possui uma performance característica durante os shows de entrega mútua entre público e banda. "Nosso estilo de composição tem essa grande influência das cantigas tradicionais. Não só do candomblé, mas também do cancioneiro popular, congada, samba de roda e roda de samba. Tudo isso tem um movimento de entrega, de catarse e a gente fica assim no palco", destaca Thiago.

Para Kiko, a relação também acontece com a forma que eles tocam. "O som tem a ver com a ancestralidade, mas está até mais enraizado na música que a gente faz. É um jeito meio selvagem, irregular. Acho que tira o chão de quem ouve. É um transe desorganizado", avalia.

adblock ativo