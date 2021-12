Mestres e cantadores de capoeira fazem show no Pelourinho

As cantigas de capoeira geralmente retratam acontecimentos que fazem parte da cultura negra. Mas com o passar do tempo algumas letras sofreram modificações por causa do surgimento de diferentes estilos desta expressão popular. Para resgatar e registrar os cantos originais da arte secular, mestres e cantadores se reúnirão no largo Pedro Archanjo neste domingo, a partir das 8h, no projeto Eu Também Canto Bahia.

Dois discos serão gravados de forma independente e vão reunir um total de 65 canções. “Essa cerimônia tem o objetivo de unir todas as vertentes (da capoeira)”, afirma o mestre Dainho, da Orquestra de Berimbaus Afinados Dainho Xequerê (OBADX) e idealizador do projeto. Por isso, além de ser feita a gravação dos CDs, também serão realizadas outras atividades.

A abertura do encontro será com o grupo percussivo Mãos de Coro, especializado em ritmos de matriz africana. Em seguida, será realizada uma roda de conversa sobre Musicalidade Baiana e História da Capoeira, mediada pelos mestres Duda e Patrícia. Após o bate-papo será retomada a programação musical com a apresentação da Orquestra de Berimbaus Afinados.

A partir dali, os mestres Pelé da Bomba, Boca Rica, Lua Rasta, Bozó Preto, Já Morreu, Buguelo, Dandara, Nani de João Pequeno, Tonho Matéria, Brisa, Gajé, Malícia e Boca se reúnem com os berimbaus para entoar as cantigas clássicas e autorais da capoeira.

Estão previstos momentos de pausa durante as apresentações. “Entre uma atividade e outra serão recitadas algumas poesias marginais”, afirma mestre Dainho. No local, também podem ser vistas telas feitas pelos artistas visuais Denissena e Maria Gandaia.

Depois da gravação, a festa continuará. “Vão acontecer uma roda de capoeira, uma homenagem aos mestres e o Festival Samba Reggae, quando Tonho Matéria se apresentará com o grupo Meninos do Pelô”, conta o mestre. “Vão ser sorteados brindes, oferecidos pelos apoiadores”, revela.

Os donos da letra

Em muitas regiões do País, as músicas de capoeira são cantadas por diversos mestres no momento das rodas, sem que se identifique o autor das cantigas. Segundo mestre Dainho, esse é um dos motivos que o levaram a produzir o disco. “Muitas pessoas não sabem quem compôs essas canções. Queremos trazer um pouco dessa história e dar protagonismo a esses compositores”, afirma o pesquisador.

O grupo Iê Capoeira será responsável pela cobertura e filmagem da gravação dos CDs, que serão lançado futuramente em mídia física e nas plataformas digitais.

O cantor Tonho Matéria confirma que algumas composições dele estarão presentes na coletânea. “Vou cantar músicas de representatividade, como Eu Vim de Lá com os Kilombolas, Viva Bahia e Viva Capoeira”, diz Tonho. “Também não pode faltar o hino Prepare o Corpo Para Jogar, que fala justamente sobre a energia e a religiosidade que presentes nos corpos dos capoeiristas”, acrescenta.

A Orquestra de Berimbaus preparou duas músicas para apresentar, com a intenção de mostrar para o público a variedade rítmica que o berimbau pode apresentar. “Esse instrumento pode oferecer sonoridades maravilhosas. Vamos tocar Ogum e Ronda , que valorizam esses acordes”, afirma mestre Dainho.

Essa é a primeira vez que o evento acontece. Mas o idealizador afirma que pretende realizar outras edições. “A dimensão do evento cresceu e para o próximo eu pretendo trazer mestres e cantadores de Serrinha e Santo Amaro”, conclui o idealizador.

