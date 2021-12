Mesa de samba reúne compositores de diferentes gerações

Juntar três compositores de samba, de diferentes gerações. Essa é a proposta do show Mesa de Samba Autoral, que acontece durantes às sextas-feiras do mês de novembro, no Ciranda Café (Rio Vermelho). No palco, o público poderá ouvir trabalhos de Sandra Simões e Dú Marques, representantes da nova cena de samba da Bahia, e de Edil Pacheco, já consagrado no gênero.

"Hoje tem muita coisa chamada de samba e um show como esse serve para recuperar a tradição dos bons sambistas. A Bahia estava precisando de uma roda de samba assim", conta Edil, em entrevista ao A TARDE.

Além dos compositores, o projeto também conta com Pedro Morais, intérprete conhecido pela homenagem a Cartola durante o show que apresentou no Teatro Castro Alves, em abril deste ano.

Com espaço para homenagens a Paulinho da Viola, Chico Buarque e Bezerra da Silva, o Mesa de Samba deve prosseguir até fevereiro de 2013. "A ideia é colocar mais samba no Carnaval baiano", diz Edil.

