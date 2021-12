Mercado Iaô recebe Ganhadeiras de Itapuã, Ju Moraes e Carla Visi neste domingo

A Ganhadeiras de Itapuã, Ju Moraes e Carla Visi serão as responsáveis por comandar o Mercado Iaô neste domingo, 22, no bairro da Ribeira. Nesta edição, o evento não vai contar com a presença de Margareth Menezes, por conta de uma apresentação da cantora em Fortaleza.

Para a próxima semana, a anfitriã estará de volta para receber Moraes Moreira e David Moreira.

Os portões serão abertos às 10 horas, com entrada franca até 15 horas. A partir deste horário, os ingressos estarão à venda pelo valor social por R$ 10,00 e R$ 5,00. Não haverá venda antecipada, apenas na bilheteria no dia do evento.

