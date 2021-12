Mercado Iaô Itinerante recebe forrozeiros nesta sexta

O projeto Mercado Iaõ Intinerante em parceira com artesãos da Bahia vai ocupar, a partir desta sexta-feira, 10, a Praça de Serviços no piso G1 do Salvador Shopping. A programação segue até o dia 23 de junho.

Para iniciar os trabalhos, um arrasta-pé está marcado para a abertura do evento, às 18h, quando o sanfoneiro Celo Costa receberá como convidados os músicos Verlando Gomes (Flor Serena), Maviael Melo e Eugênio Cerqueira para subirem ao palco do Espaço de Forró.

A programação cultural do Mercado Iaô Itinerante continuará no sábado, 11, quando as atividades serão voltadas ao público infanto-juvenil. Às 11h, acontecerá a oficina literária Café com Letras. Já às 17h, haverá contação de histórias com a Editora Caramurê Publicações, tendo à frente o ator Anjorrá.

PROGRAMAÇÃO - 10 e 11 de Junho

Sexta-feira, dia 10

18h - Espaço de Forró - Celo Costa convida Verlando Gomes (Flor Serena), Mavial Melo e Eugênio Cerqueira



Sábado, dia 11

11h - Programação infanto-juvenil - projeto Café com Letras (Oficina Literária).

17h - Editora Caramurê Publicações - Contação de histórias pelo ator Anjorrá.

