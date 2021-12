Mercado do Peixe terá vila de São João

Quem quiser curtir o São João na capital baiana terá atrações variadas. Uma umas das opções é a festa junina da Vila Caramuru, antigo Mercado do Peixe, no bairro do Rio Vermelho, que vai contar com os shows da Banda Ayê Bayê, Tenilson Gonzaga e seu trio de forró e a Forrotear. Os shows começam sempre a partir das 20h. A criançada também terá seu espaço.

Durante o dia, a programação é voltada para o público infatil e terá a inauguração do Parque do Tio Paulinho, que funcionará todos os fins de semana na Vila, e terá um show especial temático no dia 24 a partir das 16h.

